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Derbide Doğantepe - Derince’yi ağırlıyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta mücadele eden ve son haftalarda puan kaybı yaşayan Başiskele Doğantepe, yarın evinde, son haftaların başarılı takımı Belediye Derincespor’la kapışacak.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta mücadele eden ve son haftalarda puan kaybı yaşayan Başiskele Doğantepe, yarın evinde, son haftaların başarılı takımı Belediye Derincespor’la kapışacak. Karşılaşma, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak ve diğer maçlar gibi saat 14.00’te başlayacak. Büyükderbent Kütahya deplasmanında terlerken, Çayırovaspor ise Bozüyük Vitra’yı konuk edecek.

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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