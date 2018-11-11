Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta mücadele eden ve son haftalarda puan kaybı yaşayan Başiskele Doğantepe, yarın evinde, son haftaların başarılı takımı Belediye Derincespor’la kapışacak. Karşılaşma, Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda oynanacak ve diğer maçlar gibi saat 14.00’te başlayacak. Büyükderbent Kütahya deplasmanında terlerken, Çayırovaspor ise Bozüyük Vitra’yı konuk edecek.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:19 TSİ )
Derbide Doğantepe - Derince’yi ağırlıyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’ta mücadele eden ve son haftalarda puan kaybı yaşayan Başiskele Doğantepe, yarın evinde, son haftaların başarılı takımı Belediye Derincespor’la kapışacak.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz