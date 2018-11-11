U-15 Ligi’nde bugün 9 formalite maçı var

U-15 Ligi futbol maçlarında bu gün 7 statta toplam 9 maç oynanacak. A.B.D.H ve G.Grubu maçları ile devam edilecek. Her geçen hafta bol gollü geçen karşılaşmalarda şampiyonluk için mücadele eden ve Play-Off için umutlanan takımların maçları nefes kesiyor. Lig’in sonuna yaklaştıkça genç futbolcuların gösterdikleri performans çeşitli statlarda oynanan maçları sporcu velileri de maçlara büyük ilgi gösteriyor.
A-İLİMTEPE FK-K. GÜNEŞ 16.30 ESENTEPE
B-İZMİT BLD.-K.B.H.YILDIZ 14.30 BŞB. VİNSAN
D-İZMİT FK-İLİMTEPE G.B. 13.00 A.KALKAVAN
D-YEŞİLOVA-Ç.PLAJYOLU 15.00 CEPHANELİK
D-ÇINARLI-SARIMEŞE BLD. 13.00 DERİNCE SUNİ
H-DİLOVASI B.-M.PAŞA 13.00 DİLOVASI
G-BEYLİKBAĞI-D.MARTI 13.00 BEYLİKBAĞI
G-MUTLUKENT-TRAKYA 14.30 BEYLİKBAĞI
G-Ç.OVA-MOLLAFENARİ 16.00 ŞEKERPINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz