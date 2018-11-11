U-15 Ligi’nde bugün 9 formalite maçı var

U-15 Ligi futbol maçlarında bu gün 7 statta toplam 9 maç oynanacak. A.B.D.H ve G.Grubu maçları ile devam edilecek. Her geçen hafta bol gollü geçen karşılaşmalarda şampiyonluk için mücadele eden ve Play-Off için umutlanan takımların maçları nefes kesiyor. Lig’in sonuna yaklaştıkça genç futbolcuların gösterdikleri performans çeşitli statlarda oynanan maçları sporcu velileri de maçlara büyük ilgi gösteriyor.

A-İLİMTEPE FK-K. GÜNEŞ 16.30 ESENTEPE

B-İZMİT BLD.-K.B.H.YILDIZ 14.30 BŞB. VİNSAN

D-İZMİT FK-İLİMTEPE G.B. 13.00 A.KALKAVAN

D-YEŞİLOVA-Ç.PLAJYOLU 15.00 CEPHANELİK

D-ÇINARLI-SARIMEŞE BLD. 13.00 DERİNCE SUNİ

H-DİLOVASI B.-M.PAŞA 13.00 DİLOVASI

G-BEYLİKBAĞI-D.MARTI 13.00 BEYLİKBAĞI

G-MUTLUKENT-TRAKYA 14.30 BEYLİKBAĞI

G-Ç.OVA-MOLLAFENARİ 16.00 ŞEKERPINAR