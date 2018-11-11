U-12 D Grubu’nda rahat maçlar

Kocaeli U12 Futbol Ligi’nde bugün üç maç var ve üçü de D Grubu’na dahil maçlar. Bu maçlar sıralamalı değiştirecek ama grupta Kartepe Belediyespor daha önce şampiyonluğunu ilan etti.
H.H.ŞAFAK-ŞİRİN 11.00 K.B.VİNSAN 1
ARSLANBEY G.-K. ATEŞ 11.00 K.B.VİNSAN 2
A.BEY O.S.-KARTEPE B. 12:15 K.B.VİNSAN 1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz