U-12 D Grubu’nda rahat maçlar

Kocaeli U12 Futbol Ligi’nde bugün üç maç var ve üçü de D Grubu’na dahil maçlar. Bu maçlar sıralamalı değiştirecek ama grupta Kartepe Belediyespor daha önce şampiyonluğunu ilan etti.

H.H.ŞAFAK-ŞİRİN 11.00 K.B.VİNSAN 1

ARSLANBEY G.-K. ATEŞ 11.00 K.B.VİNSAN 2

A.BEY O.S.-KARTEPE B. 12:15 K.B.VİNSAN 1