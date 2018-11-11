U17 Ligi’nde gözler E grubu’nda

Kocaeli U17 Futbol Ligi E Grubu’nda kritik maçlar var. Ligin bitimine 4 hafta kala, zirve mücadelesi veren lider 42 puanlı Hisareyn ile 39’ar puanlı takipçileri Karamürsel İdman Yurdu ve Harbişspor, sıkı bir mücadeleye tutuşacak.

Program şöyle…

C-ÜÇYOLDOĞU-D. BİRLİK 16.30 CEPHANELİK

D-ARSLANBEY G.-KULLAR 14.00 ARSLANBEY

E-K.MÜRSEL İ.Y.-KAVAKLI 17.00 Ş.BNB.ARSLAN

E-G.ŞİRİNKÖY-HİSAREYN 14.00 DEĞİRMENDERE

E-HARB-İŞ-K.M. AKÇAT 13.00 KAVAKLI STADI

E-GÖLCÜK İ.Y.-T. DEFNE 15.00 KAVAKLI STADI

F-Ç.ŞEKERPINAR G.-GÜMÜŞ 17.30 ŞEKERPINAR