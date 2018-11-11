U17 Ligi’nde gözler E grubu’nda

Kocaeli U17 Futbol Ligi E Grubu’nda kritik maçlar var. Ligin bitimine 4 hafta kala, zirve mücadelesi veren lider 42 puanlı Hisareyn ile 39’ar puanlı takipçileri Karamürsel İdman Yurdu ve Harbişspor, sıkı bir mücadeleye tutuşacak.
Program şöyle…
C-ÜÇYOLDOĞU-D. BİRLİK 16.30 CEPHANELİK
D-ARSLANBEY G.-KULLAR 14.00 ARSLANBEY
E-K.MÜRSEL İ.Y.-KAVAKLI 17.00 Ş.BNB.ARSLAN
E-G.ŞİRİNKÖY-HİSAREYN 14.00 DEĞİRMENDERE
E-HARB-İŞ-K.M. AKÇAT 13.00 KAVAKLI STADI
E-GÖLCÜK İ.Y.-T. DEFNE 15.00 KAVAKLI STADI
F-Ç.ŞEKERPINAR G.-GÜMÜŞ 17.30 ŞEKERPINAR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz