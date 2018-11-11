Sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu ilan eden Kocaeli Güneşspor, M.Ali Kağıtçı’da Körfez Belediye Hereke Yıldızspor’u konuk etti. Maç 0-0 sona erince, Kocaeli Güneşspor sezonu 42 puanla tamamladı ve şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil Siyahlılar, maç sonrası şampiyonluk kupasını KASKF yönetim kurulu üyesi Serhan Küçükleroğlu’nun elinden aldı. Kaptan Eren Türkkal kupayı alır almaz coşku yayandı. Şampiyon Güneşspor’un teknik sorumlusu Erhan Okur ve kulüp başkanı Nebil Uzun da kupa töreninde hazır bulundu.
Bugün 00:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 13:23 TSİ )
Güneş U17 şampiyonluk kupasını aldı
Sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğu ilan eden Kocaeli Güneşspor, M.Ali Kağıtçı’da Körfez Belediye Hereke Yıldızspor’u konuk etti.
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Bugün 00:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz