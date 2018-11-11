Gebzespor Nevşehir’i ağırlıyor, Körfez Batman’da

3.Lig 1.Grup temsilcisi Gebzespor, Nevşehir Belediyespor ile Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda karşılaşacak. Maç 13.30’da başlayacak. Maçı Sinan Özcan yönetecek. Gruptaki diğer takım Körfez Spor kulübü ise Batman deplasmanında sahaya çıkacak. Müsabaka 13.00’te başlayacak ve maçı Tayfun Sarı idare edecek.