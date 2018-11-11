3.Lig 1.Grup temsilcisi Gebzespor, Nevşehir Belediyespor ile Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda karşılaşacak. Maç 13.30’da başlayacak. Maçı Sinan Özcan yönetecek. Gruptaki diğer takım Körfez Spor kulübü ise Batman deplasmanında sahaya çıkacak. Müsabaka 13.00’te başlayacak ve maçı Tayfun Sarı idare edecek.
Bugün 08:00 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 15:19 TSİ )
Gebzespor Nevşehir’i ağırlıyor, Körfez Batman’da
2. ve 3.Lig’deki diğer Kocaeli takımları bugün sahaya çıkıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 08:00 TSİ - Spor
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz