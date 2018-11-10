Kocaeli'de yürütülen soruşturma kapsamında M.K. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması'nda üst düzey bir yönetici olduğu iddia edilen şüpheli M.K, Eskişehir'de görev yaptığı özel eğitim kursunda yakalanarak gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı olduğu da iddia edilen M.K., emniyetteki yapılan işlemleri sonrası soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli'ye gönderileceği bildirildi.
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Üst düzey FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasına bağlı üst düzey yönetici olduğu iddiası yakalanan M.K. gözaltına alındı.
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