Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:24 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:26 TSİ )

Üst düzey FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasına bağlı üst düzey yönetici olduğu iddiası yakalanan M.K. gözaltına alındı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli'de yürütülen soruşturma kapsamında M.K. hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanması'nda üst düzey bir yönetici olduğu iddia edilen şüpheli M.K, Eskişehir'de görev yaptığı özel eğitim kursunda yakalanarak gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı olduğu da iddia edilen M.K., emniyetteki yapılan işlemleri sonrası soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli'ye gönderileceği bildirildi.

Bugün 13:24 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Pazarcılar, Suriyeliler ile birbirine girdi! mask
Pazarcılar, Suriyeliler ile birbirine girdi!
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
Atilla Taş, gözaltına alındı! mask
Atilla Taş, gözaltına alındı!
Kozluk Mahallesi'nde intihar girişimi! mask
Kozluk Mahallesi'nde intihar girişimi!
Okula giren pitbull vuruldu! mask
Okula giren pitbull vuruldu!
9 yıl sonra yakalanmıştı! Adli kontrolle serbest kaldı mask
9 yıl sonra yakalanmıştı! Adli kontrolle serbest kaldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu mask
Ayaz, doğum gününde istifasını cebine koydu
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı mask
Polisan, Gebze'deki fabrikasında toplu işçi çıkarımı yapılacağını açıkladı
İzmit santral yokuşunda feci kaza! mask
İzmit santral yokuşunda feci kaza!
AKP’de bu isimlere büyük şok mask
AKP’de bu isimlere büyük şok
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti! mask
Banka güvenlikçisi kulübede intihar etti!
Kocaelili firmanın iflası açıklandı! mask
Kocaelili firmanın iflası açıklandı!

GALERİ

Dakika 9.05'te ATA'mızı andık mask
Dakika 9.05'te ATA'mızı andık
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0" mask
Kocaelispor hakeme takıldı: "0-0"
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet mask
Citroen, Çimenler uzmanlığına emanet
"Ölümsüz Kahraman" mask
"Ölümsüz Kahraman"
80 yıldır aynı özlem! mask
80 yıldır aynı özlem!
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu mask
Kocaeli'de 09.05'te hayat durdu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL