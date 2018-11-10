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KSO’dan Atatürk için dev konser

KSO tarafından düzenlenen ‘10 Kasım Atatürk’ü Anma’ etkinlikleri kapsamında KSO Orkestrası, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları İzmit Sabancı Kültür Merkez’inde yorumladı.

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO), 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümünün 80’inci yılı dolayısıyla konser düzenledi. KSO Orkestrası tarafından Atatürk’ün en sevdiği parçalar çalınarak, hep bir ağızdan söylendi. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen konsere Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Gölcük Tersane Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Kocaeli Üniversitesinden  Doç. Dr.Enver Mete Aslan,İl Kültür Müdürü Adnan Zamburkan, Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ,KSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Kartal, KSO Meclis üyeleri, KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, KSO çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

GELENEKSEL HALE GELECEK

KSO Orkestrası solisti Tuğçem Kar’ın yorumladığı Atatürk’ün sevdiği 21 şarkıya tüm dinleyicilerde eşlik ederek hep birlikte söyledi. Konser bitiminde davetliler KSO Başkanı Zeytinoğlu ve yönetimini kutlayarak, düzenlenen konserin geleneksel hale getirilmesini önerdiler. Zeytinoğlu da bu görüşleri kulak verip, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her 10 Kasım’da bu tür etkinliklerle anacaklarını belirtti.

Bugün 13:38 TSİ - Kültür-Sanat

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