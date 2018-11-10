Gölcük’te organ bağışı anlatıldı

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü, geçtiğimiz akşam Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği düzenledi. Etkinliğe Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Medişoğlu, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk, Türkiye Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, Eczacı Turan Dumlu, bazı ilçelerin sağlık müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“ÖNEMLİ YERLERE GETİRDİK”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda daha sonra konuşmalara geçildi. Programın ilk konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sabri Medişoğlu, “Organ bağışı konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve gönüllü organ bağışının teşvik edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın ciddi bir çalışması var. Organ naklinin istediğimiz sayıya bir türlü ulaşamaması nedeniyle son 10 yılda Sağlık Bakanlığı çok ciddi bir bilgilendirme yapmaya başladı” dedi.

“HASTALIKLAR ÇOĞALDI”

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney konuşmasında, “Bugün burada ilk kez bir organ bağışı etkinliğinde bulunuyoruz. Kocaeli’deki arkadaşlarımız birçok etkinlik yapmaya başladı. Bütün dünyada kronik hastalıklar giderek artıyor. Biz de bunun farkındayız. Kronik hastalıklar çoğaldığı, trafik kazaları arttığı zaman organ yetmezlikleri de artıyor. Bunların tedavisi iyi yapılmazsa organ yetmezlikleri de giderek artıyor” şeklinde konuştu.

“ORGAN NAKLİ GEREKİYOR”

Son olarak kürsüye gelen Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ise yaptığı konuşmada,“Aslında konu, yaşamımız boyunca her birimizin gönülden arzu ettiği bir husustur. Bu nedir? Sağlıklı yaşamak. Bunu hedefliyoruz ama bu doğrultuda yaşamımızı sürdürebilir miyiz, orada şüphe var. Sağlığımıza yaşamımız boyunca gereken önemi verir miyiz, bu sorunun cevabını hepimiz kendimize veriyoruz. Her şey yolunda gittiği zaman problem yok. Ama bir noktada yolda kalınca hemen doktora koşuyoruz. İhmallerimiz de ilgimiz ile sürüyor. Allah herkese inşallah sağlıklı yaşamayı ve yaşlanmayı nasip eder. Bu bazen dilekte kalıyor. İşte o noktada organ nakli gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

TEŞEKKÜR BELGELERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından organ bağışı konusunda hedeflerini tutturan Körfez İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Utangaç ve ekibi, Derince İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şenol Çavuşoğlu ve ekibi, Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve ekibi, Başiskele İlçe Sağlık Müdürü Dr. Münevver Gonca Set ve ekibi, Karamürsel Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erkan Çelik ve ekibine teşekkür belgeleri verildi.