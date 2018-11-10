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Bilgi Köprüsü Atatürk’ü andı

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan çift yabancı dil eğitimli Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi. Ulu önder Atatürk ölümünün 80 inci yılında sevgi, saygı ve minnetle anıldı.

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Özel Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Çelenk sunma görevini 3 yaşlar üstlenirken 5-A Sevgi Çocukları Sınıfı Atatürk’ün Hayatı oratoryosunu; 5-B Sevgi Melekleri Sınıfı da “Yollarda Bulurum Seni” adlı rondu sergiledi. Programın sonunda ise 4 ve 5 yaşlardan oluşan koro Atatürk Çocukları Şarkısını seslendirdi. Kurum Müdürü Fikret Bilgi Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen anma törenine Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz ile Genel Koordinatör Beyhan Gürsoy da katıldı.

KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR

Programın hazırlanmasında 101 adet Kasımpatı göndererek her çocuğun Ata’nın büstüne çiçek koymasını sağlayan, öğrencilerden Emir Efe Murat’ın ailesine; ayrıca Atatürk’ün Kocatepe’ye çıkış maket siluetini çelik malzemesinden yaptıran, yine öğrencilerden Hanzade Altınöz’ün ailesine Bilgi Köprüsü Ailesi tarafından teşekkür edildi.

Bugün 13:40 TSİ - Eğitim

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