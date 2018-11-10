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Kartepe’de Kapalı Pazar’ın temeli atıldı

Kartepe Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje olarak planlanan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kapalı Pazar yerinin temeli törenle atıldı.

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Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde projelendirilen Fatih Sultan Mehmet Kapalı Pazar yerinin temeli törenle atıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde düzenlenen törene; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe Kaymakamı Tuncay Dursun, AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, belediye başkan yardımcıları ve davetliler katıldı. 

“3 MİLYON TL’YE MAL OLACAK”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yaptığı açıklamalarda, “Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Kapalı Pazar alanı 10 bin 600 m2 olarak planlandı. Kapalı alan 3 bin m2, açık alanı 7 bin m2’dir. Kapalı Pazar yeri 3 Milyon TL’ye mal olurken, Kartepe Belediyesi tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamında yapılmaktadır. Proje alanında; 163 adet satış tezgahı, soyunma odaları, Bay-Bayan ve engelli wc, Bay- Bayan şadırvan ve mescit, Bebek Bakım odası, Zabıta birimi, Kafeterya bulunacaktır” şeklinde konuştu.

“KARANLIKLAR AYDINLANDI”

Daha sonrasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Büyük bir cesaret göstererek milletimizin önüne geçmiştir. Birçok engeli aştı. Zincirler kırıldı, karanlıklar aydınlandı. Birçok milletlere örnek olduk. Dünyanın kanını emenler bundan rahatsız oldular. Bu nimetler bizlerin birlik ve beraberliğimiz ile gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik her geçen gün daha iyiye gitmekteyiz. Artık neme lazımcılık anlayışı yoktur. Burada pazar kurulmasının yanı sıra birçok etkinlik düzenlenecektir” dedi.

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