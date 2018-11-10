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Karamürsel meclisi toplandı

Karamürsel Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısı önceki günlerde gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede yapılan projeler ele alınarak komisyona sunuldu.

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Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın açılış ve selamlama konuşmaları ile başlayan Kasım ayı meclis toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından 09.10.2018 tarihli meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile start aldı. 1 madde ve bir komisyon raporundan oluşan meclis toplantısında yer alan maddelerin görüşülmesi ve onaya sunulmasıyla tamamlandı.

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