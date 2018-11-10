Karamürsel meclisi toplandı

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın açılış ve selamlama konuşmaları ile başlayan Kasım ayı meclis toplantısı, açılış ve yoklamanın ardından 09.10.2018 tarihli meclis toplantısı tutanağının oya sunulması ile start aldı. 1 madde ve bir komisyon raporundan oluşan meclis toplantısında yer alan maddelerin görüşülmesi ve onaya sunulmasıyla tamamlandı.