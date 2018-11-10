Sanayi esnafı, yeni dükkanlarına taşınıyor

Gölcük Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hayata gerçekleştirdiği ‘Gölcük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm’ projesi başarıyla tamamlandı. Bu kapsamında dükkanların anahtarları ve iskanları bir bir hak sahiplerine ve dükkan satın alan esnaflara teslim edilmeye başlanmıştı.
TAŞINMA İŞLEMLERİ BAŞLAYACAK
Belediye, bu projeyi hayata geçirirken sanayi esnafı ve oto galerileri bir noktada birleştirmeyi hedefledi. Bu noktada Gölcük Belediye Meclisi’nin almış olduğu 02.01.2016 tarih ve 2016/61 nolu kararı uyarınca, sanayi sitelerinin hizmete girmesiyle eş zamanlı olarak, sanayi sitesine gitmesi gereken şehrin muhtelif yerlerindeki işyerlerinin ve mevcut sanayideki işyerlerinin yeni sanayi sitesine taşınmaları gerçekleşecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz