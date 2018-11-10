Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde Barış Kılıç'a ait 6 katlı binanın teras bölümünde, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası dubleks dairenin terası kullanılamaz hale geldi.
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Körfez'de yangın paniği!
Körfez ilçesinde bir binanın terasında çıkan yangın söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz