İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha temiz bir İzmit için’ 7 gün 24 saat boyunca görev başında. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca çalıştıklarını söyleyen yetkililer, “Çalışmalarımızı sadece 52 mahallede değil 50 köyde de sürdürüyoruz. Gündüz 26, gece de 9 olmak üzere 35 adet çöp toplama aracı ve 105 personel ile günde ortalama 320 ton evsel atık topluyoruz. Bütün çabamız daha yaşanabilir bir İzmit içindir” dediler.