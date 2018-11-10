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Daha temiz bir İzmit

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha temiz bir İzmit için’ 7 gün 24 saat boyunca görev başında.

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İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Daha temiz bir İzmit için’ 7 gün 24 saat boyunca görev başında. Haftanın 7 günü 24 saat boyunca çalıştıklarını söyleyen yetkililer, “Çalışmalarımızı sadece 52 mahallede değil 50 köyde de sürdürüyoruz. Gündüz 26, gece de 9 olmak üzere 35 adet çöp toplama aracı ve 105 personel ile günde ortalama 320 ton evsel atık topluyoruz. Bütün çabamız daha yaşanabilir bir İzmit içindir” dediler.

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