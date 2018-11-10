Lale satışları başlıyor

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan ayında gerçekleştirilecek olan 12. Lale Festivali’nin ilk ayağı olan lale soğanı satışlarına 12 Kasım Pazartesi günü başlanacak. 12 ilçenin tamamında 16 ayrı noktada, bu yıl 8 çeşit renkte lale satışa sunulacak. Bu yıl her bir pakette 5 adet soğan bulunacak ve 5 bin paket lalenin satışı yapılacak. Stantlarda Sarı, Mor, Pembe, Kırmızı, Mor, Bordo-Sarı, Kırmızı-Sarı ve Beyaz olmak üzere 8 farklı renkte lale bulunacak. Paketlerin tanesinin 5 TL fiyatla satılacağı lalelerin, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.