Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan ayında gerçekleştirilecek olan 12. Lale Festivali’nin ilk ayağı olan lale soğanı satışlarına 12 Kasım Pazartesi günü başlanacak. 12 ilçenin tamamında 16 ayrı noktada, bu yıl 8 çeşit renkte lale satışa sunulacak. Bu yıl her bir pakette 5 adet soğan bulunacak ve 5 bin paket lalenin satışı yapılacak. Stantlarda Sarı, Mor, Pembe, Kırmızı, Mor, Bordo-Sarı, Kırmızı-Sarı ve Beyaz olmak üzere 8 farklı renkte lale bulunacak. Paketlerin tanesinin 5 TL fiyatla satılacağı lalelerin, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Bugün 13:56 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:58 TSİ )
Lale satışları başlıyor
Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından Nisan ayında gerçekleştirilecek olan 12. Lale Festivali’nin ilk ayağı olan lale soğanı satışlarına 12 Kasım Pazartesi günü başlanacak.
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Bugün 13:56 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz