Çerçilli, Bollu Umurcalı, Hacılar ve Çarşı mahallesi Helvacı Caddesinde asfalt çalışmaları yapıldı. Mahallelerdeki ihtiyaçları belirleyen Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çerçili, Bolu/Umurcalı, Hacılar ve Çarşı mahallesi helvacı caddesinde asfalt çalışmalarına başladı. Asfaltlanmamış hiçbir caddemiz ve mahallemiz kalmayacak diyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.
Bugün 13:58 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:59 TSİ )
Kandıra’da yol çalışmaları
Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:58 TSİ - Gündem
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz