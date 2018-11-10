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Kandıra’da yol çalışmaları

Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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Çerçilli, Bollu Umurcalı, Hacılar ve Çarşı mahallesi Helvacı Caddesinde asfalt çalışmaları yapıldı. Mahallelerdeki ihtiyaçları belirleyen Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çerçili, Bolu/Umurcalı, Hacılar ve Çarşı mahallesi helvacı caddesinde asfalt çalışmalarına başladı. Asfaltlanmamış hiçbir caddemiz ve mahallemiz kalmayacak diyen Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

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