Baran, kadın kolları ile buluştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, geçtiğimiz günlerde AKP Körfez İlçe Kadın Kolları yönetimi ile bir araya geldi. Kadın kollarının toplantısına eşi Bilge Baran ile birlikte katılan Başkan Baran, yaklaşan yerel seçim süreciyle ilgili olarak istişarelerde bulundu.

“KÖRFEZ’E DEĞER KATIYORSUNUZ”

Ziyaret sırasında konuşan belediye başkanı İsmail Baran, “Körfez teşkilatımızın kadın kolları başkanı Canan hanım ve yönetimiyle göreve geldikleri günden itibaren uyum içinde çalışıyoruz. Onlar; nezaketleri ve hoşgörüleriyle Körfez’e değer katmaya, bizler de elimizden geldiğince destek vermeye devam ediyoruz” dedi.

“ÖNEMİNİZ ÇOK BÜYÜK”

Kadın kolları teşkilatlarının partileri için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Baran, “AK Parti’nin büyümesindeki en önemli etkenlerden biri kadın kollarının çok yoğun çalışmasıdır. Her seçimde kadın kolları üstün gayretiyle partimize destek vermiş üst sıralara çıkmasını, başarılar kazanmasını sağlamıştır” ifadelerine yer verdi.

PARTİLİ KADINLAR TEŞEKKÜR ETTİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Kadın Kolları Başkanı Canan Mollaoğlu ise, “Belediye başkanımız ve değerli eşi bizleri hiçbir konuda yalnız bırakmıyor, desteklerini eksik etmiyorlar. Körfez’de kadın kolları olarak, belediye başkanımızla, belediyemizin tüm birimleriyle uyum içinde çalışıyoruz. Amacımız; ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin gelişmesini sağlamak. Körfez’i birlikte yükseltiyoruz. Başkanımıza şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum” dedi.