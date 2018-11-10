CHP Gebze, 30 yıl sonra şeytanın bacağını kıracak

CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, yerel seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Kongre sürecinde kendisinin ve yönetim kurlunun hiçbir yere aday olmama sözü verdiğini ve bu seçim sürecinde sözlerini tutacaklarını dile getiren Yılmaz, Recep Dursun ve İsmail Demir gibi iki güçlü aday adayı ile süreci yaşadıklarını ifade etti.

“ADAYLARIMIZ NİTELİKLİ”

Yılmaz, “Ben kongre döneminde yerel seçim sürecinde aday olmayacağımı söylemiştim. Ne ben ne de yönetimden bir arkadaşım aday olmak için istifa etmeyecek” dedi. İki aday adayı ile Gebze’yi kazanmak için çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, “Her iki aday adayımız da bu görevi yapabilecek bilgi, birikim ve donanıma sahiptir. Ayrıca sosyal belediyeciliği bilen, Gebze’nin sosyal, kültürel, tarihi, trafik, alt yapı üst yapı ve imar sorunlarına vakıf ve bu sorunları belediye meclis üyeleri ile birlikte çözebilecek arkadaşlarımızdır” diye konuştu.

30 YIL ÖNCEKİ İNANÇ

Aday adayı olan iki isimden birinin aday olarak belirleneceğini kaydeden ilçe başkanı Musa Yılmaz, şöyle konuştu: “Bu konuda bize düşen görev aday olacak arkadaşımızın yanında yer almaktır. Birlik ve beraberlik için de adayımıza sahip çıkarak, oluşturacağımız programlar eşliğinde birlikte ayrı gayrı olmaksızın yoğun şekilde çalışmaktır. Gebze’de seçimi kazanacağız. 30 yıl sonra bu inanca sahibiz.”