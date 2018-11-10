AKP’li gençlerden lösemili Yusuf’a ziyaret

AKP Dilovası İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca ve yönetimi, seçim sürecindeki parti faaliyetlerinin yanı sıra farklı saha çalışmaları ile de dikkat çekiyor. Bu kapsamda partili gençler, geçtiğimiz günlerde Diliskelesi Mahallesi’nde ikamet eden lösemi hastası Yusuf İslam Daşdemir’i ziyaret ederek moral verdi.

“YÜZLERİ GÜLDÜRECEĞİZ”

Çalışma ile ilgili olarak bilgi veren İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, “Siyasetin dışında sosyal projeler de bizler için çok önemli. Lösemi hastası kardeşimiz Yusuf İslam Daşdemir’i ziyaret ederek kendisine moral vermek istedik. Yusuf kardeşimizi ziyaret ettiğimizde yüzünde oluşan tebessüm bizim için her şeyden önemlidir” ifadelerini kullandı.