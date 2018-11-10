CHP’li Baykurt’tan 10 Kasım mesajı

CHP’den Körfez Belediye Başkan aday adayı olan Serab Baykurt, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80’inci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Atatürk’ü vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle andıklarını belirten Baykurt, “Büyük kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne zamanki gibi gönülden sahip çıkacağız. Ona layık bir millet olmaya devam edeceğiz. Atatürk’ü seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır. Ölümünün 80. yılında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun” dedi.