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Erdoğan açıkladı: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyareti öncesinde Hakkari’deki patlama ile ilgili son rakamı açıkladı. Erdoğan açıklamasında “7 şehidimiz, 25 yaralımız var” dedi.

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Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Yedi şehidimiz var, 25 yaralımız var. Ağır olan dört yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İnşallah tedavilerine burada devam edecek. Rabbimden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. İnşallah bira sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine seyahat gerçekleştireceğiz.

Bugün 14:05 TSİ - Siyaset

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