Ednan Pala’dan gövde gösterisi

AKP’de 5 Kasım’da başlayan aday adayı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. AKP Derince Belediye Başkan aday adaylığı için ismi en çok konuşulan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala, dün Derince İlçe Teşkilatı’na gelerek resmî başvurusunu yaptı. Başvuru belgesini Derince İlçe Başkan vekili Sertif Çakıroğlu’na teslim eden Pala’yı başvuru gününde sevenleri ve partililer yalnız bırakmadı. Açıklamaya İlçe Başkanvekili Sertif Çakıroğlu’nun yanı sıraİlçe Gençlik Kolları Başkanı Tanju Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu ve çok sayıda partili katıldı.

ADAY ADAYLARIMIZA BAŞARILAR

AKP Derince İlçe Başkanvekili Sertif Çakıroğlu, “Kurul olarak aldığımız karar gereği başvuruların tamamını ben alacağım. AK Parti’nin bugün bir adayının başvurusu için buraya geldiniz. 5 yıl önce bu güzel günleri yaşamıştık. Başkan adayımızı partimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Birlik ve beraberlik görüntüleri bizler için çok önemli. Aday adayımıza başarılar diliyoruz” dedi.

BİZ BİRİZ, BERABERİZ

Aday adaylığı açıklamasında konuşan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala, “Derince Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı müracaatımı yapmış bulunmaktayım. Derince için, Derinceli hemşehrilerimiz ve bizler için hayırlı olmasını temenni ederim. Amacımız AK Parti ailesi olarak Derince'ye hizmet etmektir. Bunun bir hizmet yarışı olduğunun bilincinde olup bu yarışta tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz biriz, beraberiz,hep beraber Derince,Kocaeli ve birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.

Ednan Pala kimdir?

1973 Kelkit- Gümüşhane doğumluyum. 1976 yılında ailem ile birlikte Kocaeli'nin Derince ilçesine yerleştim ve halen ikamet etmekteyim. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimimi Derince'de tamamladım.1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu,daha sonra ise Anadolu Üniversitesi iktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum.1992-1994 yılları arasında özel bir harita firmasında görev yaptım.1995 yılında göreve başladığım Derince Belediye'sinde personel,şef,müdür ve son olarak 2011 yılından 2014 yılına kadar Başkan Yardımcılığı görevine ifa ettim.2014 yılından itibaren, bu güne kadar İzmit Belediyesi İnde teknik birimlerden sorumlu Başkan yardımcısı görevini yaptım. Evli ve üç çocuk babasıyım. Selin BECER