Sahilde bir kazın yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, denizdeki kazın karaya çıkmasını bekledi. Zabıtalar, bir süre sonra 4 Temmuz Mahallesi sahilinden çıkan kazı yakalamak için peşinden koştu. Ekipler, yarım saat süren uğraşın ardından kazı yakaladı. Zabıta ekipleri, hayvanın yaban kazı olmadığını, kümesten kaçmış olabileceğini belirledi. Kaz, sahibine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.
Bugün 14:40 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:45 TSİ )
Denizde yüzen kazı zabıta ekipleri yakaladı
Karamürsel ilçesinde denizde yüzen kaz, zabıta ekiplerinin uğraşları sonucu yakalandı.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 14:40 TSİ - Asayiş
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz