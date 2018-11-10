Denizde yüzen kazı zabıta ekipleri yakaladı

Sahilde bir kazın yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, denizdeki kazın karaya çıkmasını bekledi. Zabıtalar, bir süre sonra 4 Temmuz Mahallesi sahilinden çıkan kazı yakalamak için peşinden koştu. Ekipler, yarım saat süren uğraşın ardından kazı yakaladı. Zabıta ekipleri, hayvanın yaban kazı olmadığını, kümesten kaçmış olabileceğini belirledi. Kaz, sahibine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.