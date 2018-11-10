Derince'de ilk başvuran Necdet Deniz oldu

AKP Derince İlçe Başkanlığında gerçekleşen aday adaylığı başvurusunu Necdet Deniz eşi ile birlikte katıldı. Siyasi işlerden sorumlu Başkan yardımcısı Selçuk Çakıroğlu’na evrakları teslim eden Deniz "Derincemiz için hayırlı olsun" dedi.