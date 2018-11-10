AKP Derince İlçe Başkanlığında gerçekleşen aday adaylığı başvurusunu Necdet Deniz eşi ile birlikte katıldı. Siyasi işlerden sorumlu Başkan yardımcısı Selçuk Çakıroğlu’na evrakları teslim eden Deniz "Derincemiz için hayırlı olsun" dedi.
Bugün 14:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:47 TSİ )
Derince'de ilk başvuran Necdet Deniz oldu
AKP Derince’de belediye başkanlığı için aday adaylığı sürecinde ilk başvuran isim Necdet Deniz oldu.Deniz eşi ile birlikte ilçeye giderek başvuru evraklarını teslim etti.
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Bugün 14:44 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz