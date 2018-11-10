Kocaeli’nin en genç adayı İzmit’ten

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla adaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. AKP Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Emine Kadayıf, İzmit İlçe Başkanlığına gelerek meclis üyeliği aday adaylığını açıkladı. Kadayıf belgelerini İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Ali Güney’e teslim etti.

DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN HERKESE TEŞEKKKÜRLER

Açıklamasında konuşan AKP Gençlik Kolları Başkanı Emine Kadayıf, “Siyasete başladığımda mahalle teşkilatlarına gönüllü olarak başladım. Sonrasında 5 kasım itibariyle AK parti İzmit Gençlik Kolları kurulu üyesi ile başlayarak şuanda Tanıtım medya başkanlığını birimini icra ediyorum. Gençlerin siyasette oluşuyla siyasette bize önümüzü açan güç veren kuvvet veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum.5 kasımdan bu yana her zaman desteklerini esirgemeyen yol arkadaşlarım ve Aykut Çağlayan’a Teşekkür ediyorum. Umarım iyi bir vesile olur.Vatana millete hayırlı uğurlu olsun” açıklamalarında bulundu.

EMİNE KADAYIF KİMDİR?

1996 İzmit doğumlu.Yahya Kaptan İlköğretim okulunda eğitimine başladı.Ortaokul ise 50. Yıl Cumhuriyet okulunda devam etti.Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu.Şuanda Sakarya uygulama ve bilimler üniversitesi otomotiv mühendisliği yüksek lisans öğrencisi.Ayrıca açık öğretim işletme 3. Sınıf öğrencisi.Aynı zamanda Mekatronik teknisyenliği okuyor.Aile şirketinde de yöneticilik pozisyonundadır. Selin BECER