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Eski vekil Ayar Gebze için aday!

2002-2011 yılları arasında AKP’den iki dönem milletvekilliği yapan Eyüp Ayar, bu kez yerel seçimler öncesinde siyaset sahnesine çıkıyor.

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31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimle ilgili olarak önceki gün Gebze Belediye Başkanlığı için resmi aday adaylığı başvurusunu yapan Ayar’ın süreçle ilgili olarak de oldukça iddialı olduğu belirtiliyor.

“OLUMSUZ İŞİM OLMADI”

Hazırladığı adaylık başvurusunu ilçe başkanı İrfan Ayar’a takdim eden ve duyurusunu da sosyal medya üzerinden yapan eski milletvekili Eyüp Ayar, “40 yıldır Gebze’de yaşıyorum ve 35 yıldır siyasetin içerisindeyim. İlçe yöneticiliği, il yöneticiliği, ilçe başkanlığı, iki dönem milletvekilliği yaptım. Allah’a şükür hiçbir Gebzeli hemşehrimin tasvip etmeyeceği bir iş yapmadım” dedi.

“MÜRACAATIMI YAPTIM”

Açıklamasında verilen her görevi alnının akı ile tamamladığını kaydeden Ayar, “şöyle konuştu: “Dürüst olmak, mütevazı olmak, çok çalışmak şiarımdır. Gebze Belediye Başkan adaylığı için müracaatımı yaptım. Hayırlı işler yapacaksam Allah nasip etsin. Aday olursam tüm Gebzelilerin desteğini bekliyorum” diye konuştu.

Bugün 15:00 TSİ - Siyaset

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