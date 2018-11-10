Orhan Tuna da başvurdu

Körfez ilçenin tanınmış simalarından olan ve uzun yıllar Merkez Camii’nde imamlık görevini yürüten Orhan Tuna, Körfez Belediye Başkanlığı için resmi aday adaylığı başvurusunu yaptı. Kalabalık bir grupla birlikte önceki gün ilçe binasına giden ve ardından başvuru dosyasını ilçe başkanı Şener Söğüt’e teslim eden Tuna, daha sonra yaptığı konuşmada adaylık gerekçelerini paylaştı.

“PROJELERİMİZLE ADAYIZ”

Tuna açıklamasında, “Biz bu şehri imar etmek üzere aday olduk. Teorik, pratik ve akademik çalışmaların toplamını Körfez ilçemizde sağlamak üzere bu adaylığı gündemimize aldık. Hazır olan projelerimizi zamanı geldiğinde paylaşacağız. Plan, program ve projelerimizde örnek olacağız. Hiçbir ayrım yapmadan Körfez ilçemizi halkımızla birlikte yöneteceğiz” dedi.