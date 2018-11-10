Zafer Arat adaylığını açıkladı

Zafer Arat’ın aday adaylık açıklamasına Kartepe eski Belediye Başkanı ve Kartepe Belediye Başkan aday adayı Şükrü Karabalık, eski Köseköy Belediye Başkanı Habib Sarmaz, Kartepe Belediye Başkan aday adaylarından Sevim Balaban, Ergün Berdan, Zeki Çıtlak, Orhan Sarısüleyman ve çok sayıda partili katıldı.

ESKİ RUHUMUZU YAKALAMA MECBURİYETİNDEYİZ

Açıklamada konuşan Seçim Komisyonu Başkanı Sadık Yılmaz, “Bu kutlu davada Elini taşın altına koyan Zafer Arat abimizi tebrik ediyorum”dedi. Yılmaz’ın ardından söz alan Zafer Arat ise, “Bu kutlu yolda beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. 2003’te partime üye oldum. Partimizin 2003 ruhunu yakalama mecburiyetindeyiz. Kartepe gerçekten çok önemli ve güzel bir yer. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Kartepe’yi birlikte yönetme sözü veriyorum” diye konuştu. Selin BECER