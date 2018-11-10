Halı devleri konkordato ilan etti!

Ekonomideki dalgalanmaların sebep olduğu konkordato ilanlarına bir yenisi daha eklendi. Ünlü iş insanı Necati Kurmel’inn kurduğu Saray Halı ve Saray Çiftliği konkordato ilan etti. Hürriyet Gazetesi’nden Dinçer Gökçe’nin haberine göre; İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan konkordato başvurusunda, ekonomideki dalgalanmanın, şirketlerin mali dengesini bozduğu kaydedildi. Konkordato kararı verilmesi halinde, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerine etkin bir biçimde sürdürebileceği kaydedildi. Mahkeme, yapılan başvuru sonrası şirketlere yönelik tedbir kararı verdi. Komiser ataması yaptı.

DEVLER ARASINDA

Konkordato talebinde bulunulan her iki şirket de, kendi sektörlerinin önde gelen oyuncuları konumunda. 1972 yılında kurulan Saray Halı'nın ürünleri Türkiye genelinde bini aşkın mağazada satılıyor. Kayseri ve Adana'da tesisleri bulunan Saray Çiftliği, Avrupa'nın en büyük çiftliklerinden biri. Anılan şirketlerin kurucusu Necati Kurmel ise Ekonomist dergisinin son araştırmasına göre Türkiye'nin en zengin 100 ailesi listesine girmişti. Saray Halı ve Saray Çiftliği adına konkordato davası açan şirket avukatı herhangi bir açıklamada bulunmak istemedi. Konu ile ilgili ulaşmaya çalıştığımız iş insanı Necati Kurmel'den ise dönüş olmadı.