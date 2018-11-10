Yıldız Anaokulu, Atatürk’ü andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 80’inci yıl dönümü dolayısıyla Yıldız Anaokulu’nda tören düzenlendi. Törene günler öncesinden hazırlanan okul öğrencileri Ata'ya olan bağlılıklarını bu törenle bir kez daha göstermiş oldular. Tören için tüm okulca gösteri salonunda toplanıldı. Okul müdürü Raife Şahin, günün anlam ve önemini anlatan sözlerinden sonra tüm öğrencilere Atatürk rozeti dağıttı.

ÇELENK BIRAKILDI

Büyük kurtarıcıya duyulan minnet ve özlem her öğrencinin okuduğu şiir ve marşlarla daha da pekiştirildi. "Emanetinin bekçisiyiz, hepimiz Mustafa Kemal'iz" temalı tören "Atam İzindeyiz" nidalarıyla son buldu. Törenin ardından 6 yaş Sınıfı öğrencileri kendi hazırladıkları Atatürk çelengini Saray yokuşundaki Atatürk heykeline götürdüler.