Belediye personeline iş güvenliği semineri

Başiskele Belediyesi, bünyesinde hizmet veren personeline eğitim vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda belediye personeline ‘İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ üzerine eğitim semineri verildi. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda başlayan seminerlere belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün koordine ettiği seminerde iş sağlığı konularında meslek hastalıklarının sebepleri, ilk yardım ve tütün ürünlerinin zararları anlatıldı.

SEMİNERLER DEVAM EDECEK

Personellerinin iş güvenliğine de çok büyük değer veren Başiskele Belediyesi, iş güvenliği konularında da personelini bilinçlendirdi. Eğitim seminerinde; çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri gibi konular personele anlatıldı. Eğitim seminerleri haftada bir gün Kasım ayı sonuna kadar gruplar halinde devam edecek.