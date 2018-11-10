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Trabzonspor'da kötü günler

Süper Lig'in son 4 haftasında galibiyet yüzü göremeyerek zirve yarışından uzaklaşan Trabzonspor, topladığı 16 puanla geçen sezonun 12. haftasındaki kötü performansını tekrarladı.

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Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, zirve yarışından uzaklaşırken geçen sezon yaşadığı kötü performansını da tekrarladı. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet yüzü göremeyen bordo-mavililer, 12. hafta sonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 16 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, geçen sezonda ilk 12 haftada 4'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 16 puan topladığı performansının tekrarlayarak daha iyi bir performans ortaya koyamadı.

Kayıpları kazançları geçti

Trabzonspor, ilk 12 haftada kayıpları kazançlarından daha fazla oldu. Karadeniz ekibi, 36 puanın dağıldığı 12 haftada 16 puan toplarken 20 puan yitirdi. Bordo-mavililer, Medipol Başakşehir (2-0), Aytemiz Alanyaspor (1-0), Göztepe (2-1) ve Evkur Yeni Malatyaspor (5-0) maçlarında mağlup olarak 3'er puan, Ankaragücü (2-2), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (0-0), Antalyaspor (1-1) ve Bursaspor (1-1) ile de berabere kalarak 1'er puan yitirdi. Karadeniz ekibi böylece, 12 maçın 8'inde sahadan puan kaybı ile ayrıldı.

Deplasmanda sadece 5 puan

Trabzonspor, ilk 12 haftada deplasmanda oynadığı 6 maçta sadece 5 puan topladı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 puan topladı, 13 puan ise kaybetti. Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Yeni Malatyaspor'a 5-0 yenilen Karadeniz ekibi, Ankaragücü ile 2-2, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı, tek galibiyetini Akhisarspor karşısında 3-1'lik sonuçla aldı.

10 maçta kalesini kapatamadı

Trabzonspor, ligde 12 maçın 10'unda kalesini gole kapatamazken savunması adeta çöktü. Bordo-mavililer, ilk 12 hafta sonunda kalesinde 18 gol görürken en farklı yenilgiyi Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 5-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Göztepe, Kasımpaşa maçlarında 2'şer, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Antalyaspor ve Bursaspor maçlarında 1'er gol yedi. Trabzonspor, sadece ligin 4. haftasında 4-0 kazandığı Galatasaray ve ligin 9. haftasında 0-0 biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında gol görmedi.

Deplasmanda 81 hafta sonra en farklı yenilgi

Evkur Yeni Malatyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, deplasmanda 81 hafta sonra en farklı yenilgisini aldı. En son 2015-2016 sezonun 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 7-0 mağlup olan Karadeniz ekibi, bu maçın ardından dış sahada en farklı yenilgiyi dün akşam yaşadı. Trabzonspor, en son farklı yenilgisini ise 38 hafta sonra aldı. Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftasında sahasında Akhisarspor'a 6-1 mağlup olmuştu.

Bugün 15:41 TSİ AA Trabzon- Spor

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