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Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı

Gölcük'te, yolun karşısına geçen 67 yaşındaki Sultan Yazar, otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Yaralanan Sultan Yazar, tedavi altına alınırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaza öğle saatlerinde, Gölcük Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Kaba idaresindeki 34 KT 9881 plakalı otomobil yayaların geçtiği sırada dururken, caddeye döndüğü sırada yolun karşısına geçen Sultan Yazar'a çarptı. Elinde bastonla yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Yazar yola savruldu. Ahmet Kaba ve çevredeki vatandaşlar Sultan Yazar'ın yardımına koştu. Hafif yaralanan Sultan Yazar, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, otomobil sürücüsü Ahmet Kaba'nın ifadesini alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yorumlar

(1)
01

hacı - bilerek çarpmıştır.. kadın bastonlu zaten yava ee be pz sen de yavaş ve dikkatli olsaydın..

Yanıtla . 0Beğen 10 Kasım 16:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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