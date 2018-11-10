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GKD, minik öğrencilerle önce Ata’yı andı, ardından Kocaelispor maçını izledi

Genç Kocaelililer Derneği (GKD) yöneticileri, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle birlikte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ardından ise Kocaelispor maçını izledi.

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Genç Kocaelililer Derneği Başkanı Umut Öngül, yönetim kurulu üyeleri ve dernek eski başkanı Ayhan Varol, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümü nedeniyle Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Dernek yöneticileri ardından minik öğrenciler ile birlikte Kocaelispor maçını izledi.

"DUYDUĞUMUZ MİNNETİ KELİMELER İLE ANLATMAK ZOR"

Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz diyerek sözlerine başlayan Genç Kocaelililer Derneği(GKD) Başkanı Umut Ongül,”Tüm yaşamını vatanı ve yurttaşları için harcayan, tarihin kaydettiği en büyük devrimcilerden Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün sonsuzluğa uğurlanışının 80. yıl dönümünde onu sevgi, gurur ve özlemle bir kez daha anıyoruz.Onun esareti benliğine ve yurttaşlarına yakıştıramayan ruhu, onuru, milletine olan inancı ve ona inanan milyonların mücadelesi ile bugün hepimiz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında özgürce nefes alıp veriyoruz.Duyduğumuz minneti kelimeler ile anlatmak zor, hatta imkânsız. Ata’ya minneti ifade etmenin en güzel ve anlamlı yolu bıraktığı mirasa sahip çıkarak, onu daha da ilerilere taşımak için var gücümüzle çalışmak olacaktır. Bu duygularla ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun şahsında dava ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

"KOCAELİSPOR RUHUNU YAŞATACAĞIZ"

Kocaelispor ruhunun bambaşka olduğunu söyleyen Başkan Ongül, “ Bugünümüzü öğrenci kardeşlerimize ayırdık. Atamıza saygı duruşunun ardından sevdamız olan Kocaelispor maçına geldik. Kardeşlerimize Kocaelispor aşkını anlatmak yerine yaşatmayı tercih ettik. Kentin markası olan Kocaelispor'a başarılar diliyoruz” dedi. Nurşah KÖSEOĞLU

Bugün 15:45 TSİ - Eğitim

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