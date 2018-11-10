Eğitim- Bir-Sen’de seçim heyecanı

Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim Bir Sen Kocaeli 2Nolu Şube Başkanlığı’nın 2’inci Olağan Genel KuruluUluslararası Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi.Kongrenin divan başkanlığını Genel Başkan Vekili Latif Selvi yaptı. Toplam 850 üyesi bulunan ve 112 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu şubenin olağan genel kurulunda mevcut başkan Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren başkanlık için yarıştı.

SENDİKACI OLMAK KOLAY

Kongrede konuşan Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, “Şube kongreleri demokrasinin en hoş yansımalarından biridir. Eğitim Bir Sen kurulalı 27 yıl olmuş. Muazzam mücadeleler verilmiş. Zor dönemlerden geçilmiş. Sendikamızı bu günlere getirenlere ne kadar şükran duygusuyla yaklaşsak azdır. Günümüzde sendikacı olmak kolay. Eğitim Bir Sen Türkiye’nin en değerli markalarından birisidir. Götürüsü değil büyük getirisi var. Eğitim Bir Sen Türkiye’nin ortalamasıdır. Bizler şubemiz kuruduktan sonra ideolojik dini etnik noktalarda arıma tabi tutmadık. Bizler uzlaşı ve birlikte hareket etmenin yanında yer aldık” dedi.

HATALARIMIZI GÖRDÜK

“Çok şükür Memur Sen ve Eğitim Bir Sen var. 15 Temmuz akşamında resmi kanallardan açıklama yokken Memur Sen devreye girmiş bütün üyelerini sokaklara çağırmış ve mücadele etmiştir” diyerek sözlerine devam eden Akıncı “Ali Yalçın gibi dik duran korkmayan bir liderimiz var. Bu bir hizmet yarışıdır. Kongrelere sayesinde üyelerimiz daha iyi anlayarak eksiklerimizi görmemiz daha mümkün oluyor. Özeleştiri fırsatı veriyor. Ben hatalarımla birlikte Abdulvahap Akıncı olarak karşınızdayım. 3,5 yılda tecrübe edindik hatalarımızı da gördük” dedi.

KARAR VERECEK OLAN SİZLERSİNİZ

Akıncı sözlerine devamında “Telefonum her zaman açık oldu. Kimse ‘hocayla görüşme halebimize karşılık vermedi’ diyemez. Bize düşen sizin vereceğiniz karara saygı duymak. Delegeler vicdanlarıyla, hiçbir tesir altında kalmadan, hiçbir talimatı uygulama gereği duymadan karar vereceklerdir. Vereceğiniz kararla bu sendikanın nereden nereye geldiğini görerek eksikleriyle nerelere götürüleceğinin kararını verecek olan sizlersiniz” şeklinde konuştu.

KONGRENİN KAYBEDENİ OLMAYACAK

Akıncı’nın ardından konuşan Memur Sen İl Temsilcisi Şahin Yaşlık, “Bayram havasında gerçekleşen bu kongrenin kaybedeni olmayacak. Kim kazanırsa kazansın diğerinin ellerini havaya kaldırarak birlikte bu yolda yürüyecekler. Yarışan iki listeyi de şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

BAŞKA BİR GÜÇ TANIMIYORUZ

Yaşlık’ın ardından konuşan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren, “Bir tohum olarak başlayan bu hareket toplumsal karşılığını buldu bugünlere geldi. Eğitim Bir Sen son derece güçlü bir sivil toplum örgütü. 2011 yetkiyi almasıyla birlikte gücünü katlayarak ileriye doğru emin adımlarla yürüyüşüne devam etmektedir. BY kadar güçlü olması sayısal niceliksel değil niteliksel bir güç. Gücünü haktan, mazlumlardan, sizlerden almaktadır. Halkın gönlüne giren bir sistem ve hareket mutlak anlamda başarılı olacaktır. Bunun üzerinde başka bir güç tanımıyoruz. 27 yıl içinde sayamayacağımız kadar kazanımlarımız oldu. Ülkemiz farklı bir tasrihin eşiğine geldi. Eğitim Bir Sen bir medeniyet ve kültür hamlesidir. Sayımız arttıracağımızdan şüphemiz yok. Güç zehirlenmesi insan için çok tehlikelidir. Var oluş vizyonumuza aykırı hareket etmememiz gerekir. Böyle güçlü bir yapının üyesi olmak bizim için büyük bir şeref ve onurdur” dedi.

KAYBEDERSEK DESTEKLEMEYE HAZIRIZ

“İnce ve hassas çizgilere dikkat ederek çalışmalarımız yapmaya çalışacağız” diyen Eren “Mevcut yönetimdeki arkadaşlar bir takım sıkıntılar var diyerek bana geldiler. Çok özele girmeye gerek yok 5 arkadaş ayrılarak bize böyle bir teklifte bulundu. Biz de istişare yaparak göreve talip olduk. 29 Ağustos’ta çalışmalarımıza başladık. Rakip arkadaşlarımız aleyhine konuşmadık. En son bir açıklama beni düşündürdü. Son olarak ‘İç ve dış mihraklar harekete geçti’ diye açıklama yaptı. Bu işlerin ahlakla erdemle birbirimizi yıpratmadan da yapılamayacağını göstereceğiz. Bazı arkadaşlar bizim sayemizde tekrar sendikaya üye oldu. Seçimi kaybedersek kazanan arkadaşı desteklemeye hazırız” dedi.

5 KİŞİ GÜÇ ZEHİRLENMESİ İÇİNDE

Eren’in ardından tekrar söz alan Akıncı, “Yönetimde 5 kişi var ki ‘Ben varsam sendika vardır’ der. Bundan 3,5 yıl önce. Malum şahıslar içinde olan kişiler bana geldi yapılan istişareler sonucunda Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Noluşube başkanlığına arkadaşlar sizi istiyorlar dediler. ‘Bu işi yürütecek daha iyi arkadaşlar vardır, onlardanbiri yürütsün, üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım’ dedim. Israr edildi.‘Bütün işleribiz göreceğiz siz sadece taleplerimi gerekli mecralara ileteceksiniz’ dediler. Bu şartlarla çıktığımız yolda her türlü mücadelemizi vererek bugünlere geldik. Büyük bir güç zehirlenmesi içinde olanlar yönetimdeki 5 kişi” dedi.

BANA İHANET EDEN BAŞKASINA DA İHANET EDER

Akıncı sözlerinin sonunda “Kongre tarihini ve saatini bile basından öğreniyorum. Tarih değiştiriliyor benim haberim yok. Bu güç zehirlenmesi Akıncı’da değil sendika yönetiminde bulunup ‘ben varsam sendika var’ diyen anlayışta. ‘Ben istediğim kadar sen devam edersin istemiyorsan git’ diyen anlayışta. Ben hiçbir zaman yola çıktığım arkadaşlarımı yolda satmadım. Bana ihanet eden başkalarına da ihanet eder. Kimlerin hangi kapılar ardından ne pazarlıklar yaptığını, kimlerin nasıl müdahale ettiğini çok iyi biliyorum. Ben sonucu ne olursa olsun Eğitim Bir Sen’in kimliği diyerek bir şeyleri içime attım. Allah sizden razı olsun” dedi. Selin BECER

MUSTAFA EREN’İN LİSTESİ

Mustafa Eren, Ednan Ayvaz, Duran Cankurt, Mehmet Emin Yardımcı, Adem Şen, Mahmud Sami Öcüt, Osman Utar

Denetim Kurulu

Sadi Özbağ, Hilmi Arslan, Emin Özdağ, Mustafa Ceritli, Ömer Deniz

Disiplin Kurulu

Yavuz Yılmaz, Hakan Bayram, Sevgi Belder Eren, Hasan Kara, Mustafa Yılmaz

Üst Kurul Delege Adayı Mustafa Eren

ABDULVAHAP AKINCI’NIN LİSTESİ

Abdulvahap Akıncı, Hayrettin Gökalp, Bünyamin Şimşek, Ruçhan Özden, İsa Kaya, Fatih Öner, Mehmet Ay

Denetim Kurulu

Hüseyin Gül, Hüseyin Bayrak, Şehmus Kar, Gıysaettin Güneş, Bülent Akyüz

Disiplin Kurulu

Hayrettin Aydın, Murat Arpacı, Mehmet Gündemir, Nurettin Kılıç, Alper Tunga Akkuş

Üst Kuru Delege Adayı Abdulvahap Akıncı