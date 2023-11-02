Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Kocaeli'de

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, bir dizi temaslar için bugün Kocaeli'ye geldi. Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ile birlikte Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Narkotik Daire Başkanlığınca emniyet müdürlüğü personeline yönelik proje tanıtımı yapıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.