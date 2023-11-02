02 Kas 2023 - 16:34- Gündem G: 02 Kas 2023 - 21:46

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Kocaeli'de

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız Kocaeli'de mask
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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, bir dizi temaslar için bugün Kocaeli'ye geldi. Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt ile birlikte  Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Narkotik Daire Başkanlığınca emniyet müdürlüğü personeline yönelik proje tanıtımı yapıldı.
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02 Kas 2023 - 16:34 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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