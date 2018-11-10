Eğitim Bir Sen'de başkan Mustafa Eren oldu!

Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanlığının 2inci Olağan Genel Kurulu Uluslararası Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. Toplam 850 üyesi bulunan ve 112 delegenin oy kullanma hakkı bulunduğu şubenin olağan genel kurulunda mevcut başkan Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren başkanlık için yarıştı. 105 delegenin oy kullandığı seçimde 59 oy alan Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Eren şubenin yeni başkanı oldu. Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı ise 46 oy aldı. Selin BECER