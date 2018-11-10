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Şevval Oruç, meclise talip oldu!

2014 yılından beri AKP İzmit İlçe Gençlik Kollarında görev alan Şevval Oruç İzmit Belediyesi Meclis üyeliği aday adaylığına başvurdu

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2014 yılından beri AKP İzmit İlçe Gençlik kollarında sahada ve yönetimde görev alan Şevval Oruç bugün İzmit İlçe binasına gelerek İzmit Belediyesi Meclis üyesi aday adaylığına resmi başvurusunu yaparak dosyasını İzmit İlçe Başkan Vekili Rıfat Akbaşa teslim etti.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

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Aday adaylığıyla ilgili olarak Şevval Oruç 2014ten beri AK Parti Gençlik Kollarında gerek sahada gerek yönetimde görevler aldım. Layıkıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum ama daha iyilerini yapmak istiyorum. Tüm Türkiyede karşımıza kim çıkarsa çıksın bu seçimi kazanacağımızı düşünüyorum. Düşmanların karşısında çelik gibi sağlam elif gibi dimdik durmak için memleketimize karşı hizmet borcumuzu ödemek için İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adayı oldum. Üzerimize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz ifadelerini kullandı.

ŞEVVAL ORUÇ KİMDİR?

1996 İzmit doğumlu. İlk Orta ve Lise tahsilini Ulugazi İlkokulu İzmit Ortaokulu ve Sabancı Lisesinde  tamamladı. Yüksek Öğrenimini ise Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklam bölümü son sınıf öğrencisi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi olarak devam etmektedir. 2011 yılında AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak aktif siyasete girdi. Halen İzmit İlçe Kollarına aktif olarak çalışmaya devam ediyor. SELIN BECER

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Bugün 18:56 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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