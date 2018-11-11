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En çok para bu illerde bulunuyor!
Türkiye'de geçen yılın sonunda 11 bin 512 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, tedbir ve teşviklerin etkisiyle 2018'in ocak-eylül döneminde 14 bin 571 liraya ulaştı. Tasarruf mevduatı miktarı, yılın 9 ayında 2017 sonuna göre yüzde 26,6 artarak 1,2 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti. İşte illere göre bankadaki para miktarları...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz