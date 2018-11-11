AKP'li Ali Çakır, Körfez’i salladı

AKP’de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için aday adaylığı başvuruları için bugün son gün. Partinin etkin isimlerinin iddialarını ortaya koymak adına yaptığı gövde gösterileri gibi açıklamalarına bir yenisi Körfez ilçede eklendi. Körfez’de önceki gün oldukça yoğun geçti. 5 isim Körfez’de başkanlık için başvuruda bulundu.

KALABALIK 1000 KİŞİDEN FAZLAYDI

Bu isimlerden biri de ilçenin en iddialı isimlerinden biri olarak gösterilen Çakıroğlu Fırınları’nın sahibi iş adamı Ali Çakır oldu. Coşkulu bir kalabalıkla gittiği parti binasında Körfez Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak resmi aday adaylığı başvurusunu yapar Çakır’ı desteklemek üzere parti binasına gidenlerin sayısı 1000’den fazlaydı.

ÖNCE YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Tütünçiftlik Güney Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’nda bulunan iş yerinin önünden sayısı 1000’i geçen insan seli ile AK Parti Körfez İlçe binasına kadar yürüyen Çakır ile beraberindekiler, Tuğrul Caddesi’ni bütünüyle kapattı ve bu şekilde partiye ulaştı. Çakır’ın aday adaylığı açıklamasına gelen, ancak parti binasına sığmayan kalabalığın büyük bir kısmı dışarıda beklemek zorunda kaldı.

ESENER MAÇİL DE KATILDI

Parti binasında düzenlenen aday adaylığı başvuru törenine katılanlar arasında AKP Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, eski Hereke Belediyesi Başkanı Esener Maçil, AKP Körfez Belediye Başkan aday adaylarından Melek Çelik, Kocaeli Tüm Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin kurucu başkanı da olan eski il Genel Meclisi Başkan Vekili Mehmet Allak, meclis üyeleri, meclis üyesi aday adayları, ilçe genelinden çok sayıda esnaf, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kocaeli iş dünyasının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SÖĞÜT, ATATÜRK’Ü ANDI

Parti binasında düzenlenen törende ilk olarak konuşan ilçe başkanı Şener Söğüt, sözlerine Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve son olarak Hakkari’de şehit düşen 7 askerimiz ile tüm şehitlerimizi rahmetle anarak başladı. Söğüt daha sonra ise parti binalarındaki coşkulu kalabalığın kendilerini de sevendirdiğini dile getirdi.

“ALİ AĞABEYİMİZ ÇOK SEVİLİYOR”

Söğüt, “Ali ağabeyimizin Körfez ilçemizde sevilen sayılan bir sima olduğunu biliyorduk, ama bu kadarını bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Ali ağabey partimize büyük bir heyecan, coşku ve enerji katmıştır, kendisine teşekkür ediyorum. Aday adaylığı süreci başladı, partimizde ve ilçemizde de büyük bir heyecan yaşanıyor. Genel merkezimizin belirleyeceği bir isim adayımız olacak. Körfez’deki adayımızla birlikte canla başla çalışacağız” dedi.

ATATÜRK’Ü VE ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

Konuşmasına ilçe başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ederek başlayan AK Parti Körfez Belediye Başkan aday adayı Ali Çakır da tüm teşkilat yönetimine, parti yönetimlerine, mahalle başkanları ve istişare kurulu üyeleri ile kendisine destek vermek üzere başvuru törenine katılan coşkulu kalabalığa teşekkür etti. Konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80’inci yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andığını dile getiren Çakır, “Ayrıca tüm şehitlerimize ve Hakkari’deki patlamada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“BU BİR HİZMET YARIŞI”

Körfez Belediye Başkanlığı ile ilgili olarak aday adaylığı başvurusu için toplandıklarını dile getiren Ali Çakır, “Bugüne kadar görev yapan tüm belediye başkanlarımıza ilçemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Fakat bunun bir hizmet yarışı olduğunun da bilincindeyiz. Bölge, ırk ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklacak bir anlayış ile, Cumhurbaşkanımızın tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarıyla yola çıktık. Tüm aday adaylarımıza çıktıkları yolda başarılar diliyorum. Tüm halkımız için hayırlı olanı Allah'tan diliyorum” dedi.