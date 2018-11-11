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“Üç çocuğuma KO-MEK sayesinde bakıyorum”

Aysun Bulut kuaförlük mesleğini öğrendi kendi dükkânını açtı. Artık hayata karşı daha güçlü

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları verdiği eğitimle özellikle kadınların en büyük destekçilerinden biri oldu. Meslek eğitim kurslarına katılan birçok kadın bugün kendi işini kurarak ekmeğini kazanır hale geldi. KO-MEKin kuaförlük branşına katılan Aysun Bulut da öğrendiği meslek sayesinde üç çocuğuna bakan ve üreten güçlü bir kadın olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

ÖĞRENDİKLERİMLE CESARET BULDUM

Düzcede yaşayan Aysun Hanım yaklaşık üç sene önce KO-MEKle tanıştı. Üç yıl boyunca düzenli olarak kuaförlük branşının derslerine Düzceden gelen Aysun Bulut başarısı ve azmi ile eğitim gördüğü branşın sertifikasını aldı. Bu andan itibaren ise Aysun hanımın hayatı tamamen değişti. Eğitimler sayesinde yaşadığı Düzcede bir dükkân açan Aysun Bulut ev hanımlığından patronluğa geçti. KO-MEK ile tanışmadan önce son derece zor bir hayatı olduğunu anlatan Aysun Bulut Eskiden evde oturan ev işi yapan bir kadındım. Her zaman içimde kuaför olma isteği vardı. Bu hayalim KO-MEK ile gerçekleşti. Ama sadece bununla da sınırlı kalmadı. KO-MEKte öğrendiklerimle dükkân açma cesareti buldum. Hayalimin yanı sıra artık bir de kendi paramı kazanır hale geldim şeklinde konuştu.

ÜÇ ÇOCUĞUMA KO-MEK SAYESİNDE BAKIYORUM

KO-MEKin hayatındaki yerinin önemine vurgu yapan Aysun Hanım duygularını ifade etti. KO-MEKte öğrendiği meslek sayesinde dükkân açtığını belirten Aysun Hanım İkisi kız biri erkek olmak üzere üç evladım var. Kızlarım lisede okuyor. Erkek evladım ise askerde. Çocuklarıma KO-MEK sayesinde ve tek başıma bakıyorum. Bana bu imkânı veren hayatımı değiştiren KO-MEKe çok teşekkür ederim dedi.

HEDEF USTALIK BELGESİ

Öte yandan Aysun Bulut KO-MEKte ki kuaförlük branşı derslerine devam ediyor. Yeterlilik belgesi bulunan Aysun hanımın bir sonraki hedefi ise mesleğinde ilerlemeyi sağlayacak olan ustalık belgesini almak. Aysun Bulut ustalık sınavlarına KO-MEKte hazırlanıyor. Bulut KO-MEK sayesinde sınavı başarı ile geçerek ustalık belgesini alacağını kaydetti.

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