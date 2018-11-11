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İzmit Belediyesi'nden okullara destek

İzmit Belediyesinin okullara desteği devam ediyor.

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İzmit Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve Türkiyede tek olan okul hizmet masası tarafından 3 okulun daha eksikleri giderildi. Okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda  29 Ekim İlkokulunda çatı Cahit Elginkan Bilim Sanat Merkezinde tuvalet tamiriyle Topçular İlkokulunda sınıf boyaması yapıldı. Yetkililer Okul Hizmet Masasının eğitim kurumlarının bir iş gününü geçmeyen bakım tamirat gibi işlerini yapmak için kurulduğunu söylediler.

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