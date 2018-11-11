İzmit Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve Türkiyede tek olan okul hizmet masası tarafından 3 okulun daha eksikleri giderildi. Okul yönetimlerinden gelen talepler doğrultusunda 29 Ekim İlkokulunda çatı Cahit Elginkan Bilim Sanat Merkezinde tuvalet tamiriyle Topçular İlkokulunda sınıf boyaması yapıldı. Yetkililer Okul Hizmet Masasının eğitim kurumlarının bir iş gününü geçmeyen bakım tamirat gibi işlerini yapmak için kurulduğunu söylediler.
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İzmit Belediyesi'nden okullara destek
İzmit Belediyesinin okullara desteği devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz