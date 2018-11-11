Köylülere koyun yetiştiriciliği anlatıldı

Belediyenin veteriner hekimi Gökhan Kılıç tarafından Hasancık Köyündeki eğitimde koyun yetiştiriciliğinin önemi anlatıldı. Eğitimde eti sütü yapağısı ve derisi ile insanların en önemli ihtiyaçlarını karşılayan koyunun ülkemizin hemen hemen her bölgesinde yetiştirildiğini anlatan Kılıç koyunculuk meraya dayalı bir hayvancılık kolu olduğundan ilk şartı da iyi bir meraya sahip olmaktır. Meralar sürü büyüklüğüyle uyumlu kapasitede düz ya da az eğimli ve hayvanlar için güvenli olmalıdır. Mera bakım ve yönetimi amenajmanı koyun yetiştiricisinin ana ve öncelikli işlerinden biri olmalıdır dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Veteriner hekim Kılıç koyun ağılları ve ağıl kurulurken dikkat edilecek hususlar ağıllardaki havalandırmanın ve zemin yapısının önemi stres ve hayvan refahının verim üzerindeki etkileri koyun ırkları ve bölgelere göre ırkların dağılımı koyunculuk işletmesinde yapılacak işlerin yıllık programlanması koç katımı sağım koyun ve keçilerde meme hastalıklarının nedenleri kırkım koyunlarda vücut kondisyon skoru ve sürü yönetimi konularında da bilgilendirmede bulundu

Köylüler eğitimden oldukça memnun kaldıklarını belirterek teşekkür ettiler.