AKP'de bugün başvuru yapacak isimler!

5 Kasım’da başlayan başvuru süreci 12 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek. Başvuru aday adaylığı süreci ilk günlerde sakin geçerken, belediye başkan aday adaylığı için şu ana kadar 57 isim başvurdu. Başvuru süreci ise yarın sona eriyor. Bugün il ve ilçe binasına gelerek başvurusunu yapacak 7 isim var. Bugün başvurusunu tamamlayacak isimler arasında Kartepe eski belediye başkanı Şükrü Karabalık da bulunuyor.

BAŞVURU YAPACAK İSİMLER

Kartepe

14.00 Ergün Berdan

15.00 Şükrü Karabalık

16.00 Orhan Sarısüleyman

17.00 Sevim Balaban

Körfez

14.00 Alim Erdemir

Darıca

17.30 Ertuğrul Çetinkaya

Gebze

15.00 Yüksel Ercan