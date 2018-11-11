AKP'de bugün başvuru yapacak isimler!

5 Kasım’da başlayan başvuru süreci 12 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek. Başvuru aday adaylığı süreci ilk günlerde sakin geçerken, belediye başkan aday adaylığı için şu ana kadar 57 isim başvurdu. Başvuru süreci ise yarın sona eriyor. Bugün il ve ilçe binasına gelerek başvurusunu yapacak 7 isim var. Bugün başvurusunu tamamlayacak isimler arasında Kartepe eski belediye başkanı Şükrü Karabalık da bulunuyor.
BAŞVURU YAPACAK İSİMLER
Kartepe
14.00 Ergün Berdan
15.00 Şükrü Karabalık
16.00 Orhan Sarısüleyman
17.00 Sevim Balaban
Körfez
14.00 Alim Erdemir
Darıca
17.30 Ertuğrul Çetinkaya
Gebze
15.00 Yüksel Ercan
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz