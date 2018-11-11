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Bugün 10:16 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:12 TSİ )

Bu şartı taşımayanın artık çalışması yasak

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. Söz konusu belgeyi 12 ay içinde almayan kişiler, bu meslek gruplarında çalıştırılamayacak. Tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500 lira idari para cezası kesilecek.

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Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından çeşitli meslek gruplarında çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

"Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemeyi ve yayımını sağlamayı amaçlıyor.

12 AY SONRA ÇALIŞTIRILAMAYACAKLAR

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup MYK tarafından standardı yayımlanan ve tebliğin ekinde de yer alan farklı seviyelerdeki 29 meslek grubunda Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, bugünden itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak. "Mesleki Eğitim Kanunu"na göre ustalık belgesi almış olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okulları ile üniversitelerin mesleki ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için bu belge şartı aranmayacak.

HER BİR ÇALIŞAN İÇİN 500 LİRA CEZA KESİLECEK

Buna ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılacak. Bu tebliğ hükümlerine aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine her bir çalışan için 500 lira idari para cezası kesilecek. Farklı seviyelerde belge zorunluluğu getirilen meslek gruplarından bazıları, elektrik pano montajcısı, frezeci, inşaat işçisi, köprülü vinç operatörü, liman kuru yük operasyon elemanı, orman üretim işçisi, otomasyon sistemleri montajcısı, otomotiv elektrikçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı, tornacı ve boyama operatörü olarak belirlendi.

Bugün 10:16 TSİ - Gündem

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