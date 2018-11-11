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AKP il yönetiminde şok istifa!

AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldıztekin, aday adaylığı için görevinden istifa etti.

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AKP’de 5-12 Kasım tarihleri arasındaki resmi süreç devam ederken; merkezden gelen ‘il yöneticileri ve ilçe başkanları’ istifa etmesin kararı ardından 10 Kasım'da genel merkezden yeni bir karar geldi. Karara göre il yöneticileri ve ilçe yöneticileri istifa edebilecek.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Mustafa Yıldıztekin, görevinden istifa etti ve Gebze Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığı başvurusu yapacağı öğrenildi. Yıldıztekin’in Pazartesi günü Gebze İlçe Başkanlığı’na gidip resmi başvurusunu yapması bekleniyor.

MUSTAFA YILDIZTEKİN KİMDİR?
1979 tarihinde Oltu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Oltu’da, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. 2001 yılında Gebze’de çeşitli hizmetler veren aile şirketinde yöneticilik yaptı. Halen ticaret hayatına aktif olarak devam ediyor. 2002 yılından beri AKP'de aktif görev yapmaktadır. 2008 yılında 3. olağan ilçe kongresinde AKP ilçe ana kademede görev aldı. Geçen yıl Gebze İlçe Başkanlığı için önerilen üç isimden biri olan ve Ankara’ya giden Yıldıztekin, daha sonra il yönetimine girmişti.

Bugün 10:36 TSİ - Siyaset

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