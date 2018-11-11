Başkan Ayaz’a sürpriz kutlama

AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Av. Emine Macit Zeybek’in de yer aldığı sürpriz kutlama programına, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Emine Okanalp, Hüseyin Polattimur ve ilçe yöneticileri katıldı. Düzenlenen sürpriz kutlamada mutluluğunu gizleyemeyen İlçe Başkanı Hasan Ayaz, kutlamada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Siyasetin bizlere kazandırdığı güzelliklerin bir karesidir bu. İnsanın sizler gibi dostları olsun. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın, daim eylesin. Her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.