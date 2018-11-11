AKP MKYK Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Av. Emine Macit Zeybek’in de yer aldığı sürpriz kutlama programına, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Emine Okanalp, Hüseyin Polattimur ve ilçe yöneticileri katıldı. Düzenlenen sürpriz kutlamada mutluluğunu gizleyemeyen İlçe Başkanı Hasan Ayaz, kutlamada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Siyasetin bizlere kazandırdığı güzelliklerin bir karesidir bu. İnsanın sizler gibi dostları olsun. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın, daim eylesin. Her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bugün 11:09 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:11 TSİ )
Başkan Ayaz’a sürpriz kutlama
AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
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Bugün 11:09 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz