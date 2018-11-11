Murat Yıldız, başvuruyu ailesiyle birlikte yaptı

Kartepe’de genç ve sevilen bir yüz olan Yıldız’ın başvurusuna yoğun katılım olduğu gözlendi. Adaylık başvurusunda birlik, beraberlik ve vefa vurgusu yapan Yıldız şunları söyledi;” Havasını soluduğum, ekmeğini yediğim ve hizmet etmeyi kendime ödev bildiğim Kartepemize duyduğum hizmet etme heyecanı ile birlikte karşınızda bulunuyorum.

ÖNEMLİ OLAN PARTİMİZİN OYLARININ ARTMASI

Ülkemizin içinden geçtiği kritik süreçlerde yeni bir kurtuluş savaşı verdiğimiz şu dönemde bize yakışanın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla önceliğimiz aday gösterilmek için çalışmak değil, partimizin oy oranını en yüksek noktaya çıkartabilmek için mücadele etmek olacaktır.

VATAN İÇİN BİR BORÇ OLARAK GÖRÜYORUM

Küresel sömürgecilerin coğrafyamızdaki mazlumların üzerindeki bitmek bilmeyen, dünden bugüne, bugünden yarına sürdürdükleri her türden emperyalist işgal, kuşatma ve katliamlara karşı direnen bir Türkiye var artık. Direnişinin ve dik duruşun sembolü olan sayınCumhurbaşkanımız’ın milletimizin teveccühüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu aşikardır. Verilecek desteğin yeniden şanlı dirilişimizin, kalkınmamızın ve güçlenmemizin, bu yolda en büyük etken olacağı açık bir gerçekliktir. Bu mücadelenin yanında yer almanın, bu vatan için bir borç olduğunu düşünüyorum.

BU DAVA MİLLETE HİZMET DAVASIDIR

AK Parti’de siyaset yapmanın kişisel bir davadan ziyade, millete hizmet etme davası olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe hazırlayabilme, mazlumların yanında olabilme, hakkın ve adaletin tesis edilebilmesi davası olarak görüyorum. Bu kapsamda, partimizin insanlık ve medeniyet davasının bugünkü temsilcisi olduğunu düşünüyorum.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜMÜZ OLACAK

Gönülleri fethetmek, aşkla şevkle çalışmak, birlik ve beraberliğe önem vermek temel ilkelerimizden olacaktır. Yine vefalı davranarak davamıza hizmet etmiş her bir kardeşimizi bağrımıza basmak temel prensiplerimizden olacaktır.

Sözlerimi tamamlamadan bir teşekkür parantezi açmak istiyorum. İlçemizin kuruluş aşamasında büyük emekleri olan Kurucu İlçe Başkanımız Gültekin Görüm’e, Kurucu Belediye Başkanımız Habip Sarman’a, ilk yerel seçimlerde halkımızın teveccühü ile seçilen önceki dönem belediye başkanımız Şükrü Karabalık’a, sonraki dönem İlçe Başkanımız Hasan Kandaz’a, bu davayı sırtlayan Mevcut İlçe Başkanımız Mustafa Kocaman’a, Kartepe’nin emektarı değerli büyüğümüz Hüseyin Üzülmez Başkanıma ve partimizin bugünlere gelmesinde emeği olan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Hayatta olan tüm kardeşlerime Allah’tan sağlık ve afiyet dilerken, ebedi aleme göç etmiş olanlara Rabbim’den rahmet diliyorum.”

Ben bu duygu ve düşüncelerimle Yunus Emre’nin dizeleri ile sözlerime son vermek istiyorum.

Ben gelmedim kavga için.

Benim işim dostluk için.

Dostun evi gönüllerdir.

Gönüller yapmaya geldim.

Gönüller yapmak, gönüllerde buluşmak dileği ile Allah yardımcımız olsun” dedi.



Murat Yıldız Kimdir?

1977, Kocaeli doğumlu. UzunçiftlikRabak İlkokulu, İzmit Ortaokulu, İzmit Lisesi mezunu.

Kocaeli Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği, 1999 mezunu.

Yurtdışı ve Yurtiçi çeşitli bölgelerde ve çeşitli projelerde mühendis olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında Kocaeli’de kurduğu Yıldız Mühendislik firması ile, Mühendislik hizmetleri ile plan ve proje konularında faaliyet gösteriyor. Daha önce AK Parti Kartepe İlçe Başkan Aday Adayı oldu.

Görev aldığı Sivil Toplum Kuruluşları:

Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği.

Genç Kartepeliler Derneği Dernek Başkanlığı.

Kartepe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Derneği Mütevelli Heyeti Üyeliği.

Kartepe Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği.

Aktif bir AK Parti Üyesi. Daha önce herhangi bir siyasi parti üyeliği yok.

AK Parti 1. ve 2. Dönem Siyaset Akademisi Eğitimi aldı.

2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kartepe Proje Grubu Çalışma Ekibinde aktif görev aldı.

İngilizce biliyor.

Evli ve 2 çocuk babası.