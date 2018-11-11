AKP'de Zeki Çıtlak başvurusunu yaptı

AKP'de 5 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Bankası Kartepe eski Müdürü Zeki Çıtlak, dün ilçe binasına giderek Kartepe Belediye Başkan aday adaylığı için remi başvurusunu teslim etti. Aday adaylık açıklamasında Çıtlak'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun bir katılımla başvurusunu yapan Çıtlak, "Birlik ve beraberlik mesajı veren Çıtlak; "Bugün burada beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Makamlar hiçbir zaman partimizin önünde olmadı, olmayacakta. İpi kim göğüslerse göğüslesin onu yalnız bırakmayacak sonuna kadar yanında olacağım" dedi.