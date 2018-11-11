AKP'de 5 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreçleri tüm hızıyla devam ediyor. Ziraat Bankası Kartepe eski Müdürü Zeki Çıtlak, dün ilçe binasına giderek Kartepe Belediye Başkan aday adaylığı için remi başvurusunu teslim etti. Aday adaylık açıklamasında Çıtlak'ı sevenleri yalnız bırakmadı. Yoğun bir katılımla başvurusunu yapan Çıtlak, "Birlik ve beraberlik mesajı veren Çıtlak; "Bugün burada beni yalnız bırakmayan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Makamlar hiçbir zaman partimizin önünde olmadı, olmayacakta. İpi kim göğüslerse göğüslesin onu yalnız bırakmayacak sonuna kadar yanında olacağım" dedi.
Bugün 11:25 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 11:31 TSİ )
AKP'de Zeki Çıtlak başvurusunu yaptı
AKP Kartepe’de belediye başkan aday adaylığı için Ziraat Bankası eski Kartepe müdürü Zeki Çıtlak, başvuru belgesini teslim etti
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Bugün 11:25 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz